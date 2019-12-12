УНИКС проиграл "Хувентуту" в баскетбольном Кубке Европы

Баскетбольный клуб УНИКС играл в гостях против испанского "Хувентута" в Кубке Европы. Российский клуб потерпел поражение со счетом 73:90.

УНИКС выглядел сильнее только во второй четверти, которую он выиграл 30:19. В первой, а также третьей и четвертой доминировали хозяева площадки. Как итог, победа "Хувентута" с преимуществом в 17 очков. Самым результативным в составе казанцев стал Раймар Морган, набравший 18 очков.

После девяти туров УНИКС занимает третье место в группе – пять побед, четыре поражения. 18 декабря казанцы проведут заключительный матч группового этапа. К ним в гости приедет турецкий клуб "Дарюшшафака".