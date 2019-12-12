"Монреаль" обыграл "Оттаву" в дополнительное время

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыгран еще один матч. "Монреаль Канадиенс" сумел обыграть другую канадскую команду "Оттава Сенаторз" с результатом 3:2.

"Монреаль" вел в счете 2:0 в начале третьего периода. Но "Сенаторы" сумели забросить две шайбы и перевести игру в овертайм. Однако в дополнительном периоде удача улыбнулась "Канадиенс".

В составе "Оттавы" на лед выходили защитник Никита Зайцев, нападающие Владислав Наместников и Артем Анисимов. Никто из них очков не набрал.