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12 декабря 201909:10 Александр Хабаров

Досрочные выборы в Великобритании определят судьбу Brexit

Досрочные выборы в Великобритании определят судьбу Brexit

В Британии стартуют досрочные парламентские выборы. Два главных кандидата Борис Джонсон и Джереми Корбин уже приняли участие в заключительных теледебатах. Действующий премьер – сторонник Brexit призывал как можно скорее выйти из Евросоюза, а соперник обвинял его в антисемитизме и исламофобии.

Избирательные участки открылись в 7 утра, британцам предстоит избрать 650 депутатов парламента. Победившая партия будет формировать правительство страны.

Выборы проводятся раньше срока, из-за того, что Brexit завел Великобританию в тупик. Премьер-министр Борис Джонсон тему выхода из Евросоюза сделал ключевой в свой предвыборной кампании. Он максимально использовал последний разрешенный для агитации день. С утра премьер-министр разносил избирателям молоко, но неожиданно оконфузился. В прямом эфире убегая от надоевшего ему репортера одного из британских телеканалов, изображавший молочника Джонсон заскочил в рефрижератор, его помощник при этом грубо осадил журналиста.

Над спрятавшимся в холодильнике Джонсоном стали смеяться его оппоненты. И, конечно же, его главный конкурент — лидер лейбористов Джереми Корбин, который также весь день колесил по стране.

"Хочу, чтобы вы поняли, что я пришел сюда не для того, чтобы разносить молоко или прятаться в холодильнике. Я пришел сюда с посланием надежды, посланием надежды для этой страны", — сказал Корбин.

Чтобы успеть везде, Джонсон воспользовался частным самолетом. При этом он убеждал, что привык к простоте, позируя в придорожном кафе. "Фантастический завтрак. Хочу призвать всех серьезно отнестись к этим выборам".

Позже, нарядившись в футболку с надписью "сделаем Brexit", премьер-министр испек пирог, утверждая, что также легко он выведет страну из ЕС.

Но журналисты заподозрили, что Джонсон вытащил из печки уже заранее приготовленный пирожок, а не тот, что он туда положил. Его обещание избирателям — до конца следующего года заключить торговое соглашение с Евросоюзом, назвал нереалистичным главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье.

Консерваторы во главе с Джонсоном сейчас лидируют по опросам, но подорвать их позиции может тактическое голосование со стороны противников Brexit, которые считают эти выборы своим шансом. На такие голоса могут рассчитывать, например, либерал-демократы, которые обещают Brexit отменить. Обещаниями больших социальных расходов завлекает избирателей лидер лейбористов. Если ни одна из партий не добьется большинства, Великобритания получит так называемый подвешенный парламент. Джонсон вчера испытал судьбу на фабрике, где производят рождественские крекеры.

- Что можно сделать такого, что никто не видит?

- Звук!

- А что можно сделать к Рождеству?

- Брексит!

Сегодня настала очередь избирателей преподносить политикам сюрпризы. Вместо подготовки к Рождеству, британцы вынуждены ломать голову над не самым простым выбором. Утром в пятницу результаты голосования станут известны.

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