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12 декабря 201908:23

Передача Ничушкина помогла "Колорадо" выиграть у "Филадельфии"

Спорт-экспресс

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем в Денвере, где "Колорадо Эвеланш" принимал "Филадельфию Флайерз". Хозяева одержали победу с результатом 3:1.

"Колорадо" вышел вперед на 6 минуте. Отличился Макс Калверт, которому ассистировал Валерий Ничушкин. Затем Микко Рантанен забросил две шайбы и довел преимущество "лавин" до трех голов. В конце третьего периода "летчики" усилиями Клода Жиру сократили отставание.

Валерий Ничушкин набрал очки в третьем матче подряд. На счету российского нападающего пять голов и четыре паса. Российские легионеры "Филадельфии" Иван Проворов и Михаил Воробьев результативных действий не совершили.

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