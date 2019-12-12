В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

В Москве прощаются с бывшим мэром Юрием Лужковым. Церемония началась в храме Христа Спасителя. В храм приехала вдова умершего Елена Батурина и две его дочери. Территория храма оцеплена. Также до 15 часов 30 минут закрыта ближайшая к храму станция метро "Кропоткинская". Для проезда закрыта Волхонка. По ней проезжают только автобусы и машины со спецпропусками.

Закрытый гроб с покойным накрыт государственным флагом. Он стоит в центре собора напротив царских врат и алтаря. Перед гробом установлен черно-белый портрет Юрия Лужкова. Отпевание экс-мэра Москвы в 11 часов начнет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, напоминает ТАСС. Елена Батурина и дочери Лужкова заняли места в первом ряду у гроба покойного. Они принимают соболезнования от друзей, близких и бывших коллег экс-мэра.

Прощание началось с 7 часов. С 9 утра открыта возможность доступа в храм для всех желающих. Люди приносят на прощание с Юрием Лужковым цветы и зажигают свечи. Церемония прощания, как ожидается, продлится около семи часов.

83-летнего бывшего мэра российской столицы похоронят на Новодевичьем кладбище. Мэром Москвы Лужков был 18 лет.

Юрий Лужков скончался в мюнхенской клинике после проведения операции на сердце. По предварительной версии, причиной смерти стала сильная аллергическая реакция. Экс-мэр не вышел в реанимации из наркоза. По словам лечившего Лужкова хирурга причиной смерти стал инфаркт. Сердце бывшего мэра российской столицы не удалось запустить после операции.

Лужков был назначен руководителем Москвы 6 июня 1992 года. На этом посту он находился до 28 сентября 2010 года, пока указ о его смещении в связи с потерей доверия на подписал тогдашний президент, а нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев.

Лужков переизбирался на пост мэра в 1996, 1999 и 2003 годах. А в 2007 году указ о переназначении мэра Москвы подписал президент России Владимир Путин.

Юрий Лужков – обладатель авторских свидетельств и патентов на ряд изобретений. Он награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного знамени, а также орденами "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степени.