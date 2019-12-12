Мать до смерти закормила ребенка сухими смесями

В городе Зея Амурской области младенец скончался из-за кормления смесью на основе сухого молока. Мать девочки обвиняется по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, малышка родилась в апреле 2019 года. Все лето мама кормила ее смесью из воды и заменителя молочного продукта, который не был предназначен для детей грудного возраста. В возрасте четырех месяцев девочка умерла.

"Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, в организме девочки наступили патологические изменения внутренних органов, приведшие к ее смерти", — сообщается на сайте СУСК РФ по Амурской области.

На данный момент следователи завершили расследование дела, все материалы направлены в суд. Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась.