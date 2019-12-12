В Приморье полузатонула подлодка, шедшая на утилизацию

В Приморском крае при буксировке частично затонула подводная лодка, отправленная на утилизацию, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, ЧП произошло вечером 11 декабря. Во время буксировки 72-метровая подводная лодка Тихоокеанского флота легла кормовой частью на грунт и начала тонуть в заливе Восток. Носовая часть находится над водой. На подлодке не было экипажа, она шла без топлива на утилизацию с помощью спасательного буксира.

По данным Росморречфлота, для экологии и населения угрозы нет. Решается вопрос о привлечении спасательных средств для поднятия подлодки.