Приморский силач сдвинул с места электропоезд весом 218 тонн

Во Владивостоке тяжелоатлет Иван Савкин в честь Дня Конституции РФ установил новый рекорд — сдвинул стоящий на рельсах электропоезд массой 218 тонн.

Акция, на которой присутствовали местные власти, журналисты и школьники, прошла на железнодорожном вокзале города. Во время первой попытки атлет сдвинул поезд на полметра, а затем сразу на полтора метра

"Это впервые в мире сдвинут такой вес. Это достижение посвящаю Дню Конституции РФ", — заявил спортсмен "Интерфаксу".

Ранее Савкин уже проделывал аналогичное с аэробусом и истребителем Су-27, сдвигал танки Т-34 и Т-54Б, а также портовый кран и теплоход.