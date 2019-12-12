Исследование: "поколение смартфонов" не может определить время по часам со стрелками

Определить время по часам со стрелками невозможно. Этого мнения придерживается половина молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. К такому результату пришли социологи компанией YouGov после опроса общественного мнения. Среди так называемого "поколение Z" лишь 50% может определить время, не посмотрев, который час, в смартфоне или планшете.

Сложности с определением времени по циферблату с часовой и секундной стрелками испытывает только пятая часть "поколения Y", сообщает газета Times. К этому поколению относятся так называемые миллениалы, чей возраст определяется диапазоном от 25 до 34 лет. При этом проблемы со стрелочными часами испытывают лишь 4% представителей старшего поколения, преодолевшего полувековой рубеж.

Опрос показал, что в скором будущем тех, кто способен определить время по классическим часам, например, на башне Биг Бен в Лондоне, можно будет пересчитать по пальцам, отмечает британское издание. Газета поясняет, что миллениалы стали свидетелями бурного роста электронных технологий в подростковом возрасте, а заставшее цифровой бум поколение Z уже просто не может представить свою жизнь без современных гаджетов.

Развитие цифровых технологий приводит к ежегодному сокращению часового рынка. Но не только это беспокоит часовщиков.

"Поколение Z — наши будущие премьер-министры, учителя и доктора, — отмечает основатель британской часовой компании The Marloe Watch Company Оливер Гофф. — Если они не смогут определить время, пока их гаджеты стоят на подзарядке, это может стать настоящей проблемой".