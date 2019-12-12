Знаменитая владивостокская Русалка может вернуться на прежнее место

Жители Владивостока могут вернуть скульптуру Русалки на набережную. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsvl.ru, городские власти предложили горожанам принять участие в опросе. Нужно выбрать место, где расположится всеми любимая фигура девушки с рыбьим хвостом.

Как известно, судьба скульптуры оказалась довольно сложной. С 2003 по 2010 год Русалка находилась на набережной Спортивной Гавани и считалась своеобразной визитной карточкой города. Постепенно таявший лед стало уносить от берега, а вместе с ним — и Русалку. В итоге морская дева оказалась на дне морском, где и находится до сих пор. До погружения в пучину на Русалку часто покушались вандалы и хулиганы.

Год назад скульптор Александр Субботин, автор Русалки, обратился к властям города с предложением достать деву со дна. Теперь решить судьбу морской красавицы должны горожане. В официальном Instagram-аккаунте администрация Владивостока назвала три варианта развития событий. Можно оставить Русалку на дне, можно — достать и вернуть на прежнее место, а можно выбрать для нее новую локацию. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ближайшее время водолазы осмотрят деву и оценят ее состояние.

Как отмечается, прошлогодний опрос показал 70-процентное единодушие жителей Владивостока: они хотели бы увидеть Русалку на прежнем месте.