В парке "Сокольники" пройдет зимний фестиваль "Московского долголетия"

Во второй раз в столице пройдет зимний фестиваль проекта "Московское долголетие". Как сообщает на официальном сайте мэра Москвы, в этом году фестиваль пройдет в парке "Сокольники" в ближайшие выходные — 14 и 15 декабря.

Участников проекта и гостей фестиваля ждут увлекательные мастер-классы, выступления известных артистов, театрализованные шоу, ледовое представление, все мероприятия — бесплатные.

Центральная площадь парка на время фестиваля будет разбита на несколько тематических зон, которые будут работать с 14.00 до 20.00.

Гости фестиваля смогут посмотреть короткие представления уличных артистов, а в зоне хобби выбрать себе занятие по душе — например, пройти мастер-класс по созданию новогодних открыток, свечей в технике декупаж и многое другое.

На площадке фестиваля расположится резиденция Деда Мороза, в которой поставят почтовый ящик для отправки праздничных открыток своим родным и близким.

В специальных чайных домиках гостям предложат попробовать различные сорта чая. На главной сцене выступят популярные артисты — Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, Григорий Гладков и Татьяна Овсиенко.

Центральной площадкой фестиваля станет каток "Лед" — здесь выступит певица, актриса и фигуристка Анна Семенович, а также состоится ледовое шоу учеников школы фигурного катания Анастасии Гребенкиной.