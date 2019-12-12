В четверг в Великобритании открылись избирательные участки на парламентских выборах, передает "Интерфакс".

Всего открыто 40 тысяч участков, голосование продлится до 22:00 по местному времени (01:00 по московскому времени). После закрытия участков начнется подсчет голосов.

В этом году избирательные участки открыты даже в нескольких пабах, салоне красоты и прачечной.

Как ожидается, основная борьба за места в нижней палате парламента развернется между консерваторами и лейбористами.

По данным опросов, Консервативная партия Великобритании, вероятно, сможет получить большинство в 650-местной палате.