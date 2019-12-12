16 погибших: из под завалов одесского колледжа извлечены все жертвы

Из под завалов сгоревшего одесского колледжа извлечены все тела. Число погибших выросло до 16 человек, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Пожар произошел 4 декабря. В момент возгорания в здании находились более 400 человек. В качестве вероятных причин трагедии рассматриваются версии поджога, неосторожного обращения с огнем и неисправность проводки или электрического оборудования.

В разборе завалов участвовали почти три сотни человек и более 40 единиц техники.