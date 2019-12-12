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12 декабря 201911:00

На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" под Мурманском произошел пожар

На крейсере "Адмирал Кузнецов" под Мурманском произошел пожар, три человека пострадали. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке на второй палубе", – сказал собеседник агентства.

Как сообщает ТАСС, с верхней палубы крейсера идет густой черный дым. Источник в экстренных службах сообщил агентству, что тушение пожара ведется по второму – повышенному – номеру сложности.

Причины ЧП устанавливаются. Не исключено, что возгорание произошло из-за нарушений правил безопасности во время ремонта.

"Адмирал Кузнецов" получил незначительные повреждения 30 ноября, когда на 82-м судоремонтном заводе произошла авария. Там затонул плавучий док ПД-30, когда крейсер выходил из него.

Корабль отправился на ремонт и модернизацию по возвращении из Сирии. Работы планируется завершить в 2022 году.

 

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