Рене Фазель: IIHF сделает все для сохранения Россией чемпионатов мира

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сделал заявление относительно ситуации с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований и лишить возможности принимать мировые турниры.

В 2021 году на территории России планируется проведение женского чемпионата мира по хоккею, а в 2023 – мужской и молодежный чемпионат мира.

"Мы ждем решения Спортивного арбитражного суда, будем делать все для сохранения в России чемпионатов мира и сдаваться не собираемся, — приводит слова Фазеля РИА Новости. – Итоговое решение по чемпионатам мира в России примет CAS. Нам остается ждать, ведь на это, как я понимаю, потребуется два-три месяца".

Напомним, что решение исполкома WADA по отстранению России было единогласным. Российские спортсмены смогут выступать на международных турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, только при условии их допинговой "чистоты" и только в нейтральном статусе.

Впрочем, в России не всех устраивает факт выступлений без наличия национального флага и гимна. Накануне Федерация бокса России в лице генерального секретаря Умара Кремлева отказалась ехать на Игры-2020 в нейтральном статусе.