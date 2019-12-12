Сочинскому национальному парку нанесен 10-миллионный ущерб

Браконьеры нанесли серьезный ущерб Сочинскому национальному парку. На территории Лыготхского участкового лесничества в результате несанкционированной рубки вред был нанесен 43 деревьям. Таковы результаты проверки Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Сообщается, что неизвестными лицами нанесен ущерб, превышающий 10 миллионов рублей. Сейчас все собранные материалы отправлены в полицию. Возбуждено уголовное дело. Как передает "Вести Сочи", расследование находится на контроле у природоохранной прокуратуры.