Патриарх совершил отпевание Юрия Лужкова

Человеком широкой души, сильного ума, доброго сердца назвал во время отпевания Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя предстоятель РПЦ, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх отметил, что стоит перед гробом выдающегося человека и государственного мужа.

Патриарх Кирилл отметил сверходаренную природу бывшего мэра Москвы, сообщает "Интерфакс". Глава Русской православной церкви признался, что всегда поражался остроте ума и широкому кругозору покойного.

"Я также всегда был очень тронут особой атмосферой, особой энергией, которую излучал Юрий Михайлович", — добавил Патриарх.

Именно настойчивость и мужество Лужкова, способность вступать в критические дискуссии с власть имущими помогли построить храм Христа Спасителя, подчеркнул Патриарх Кирилл. Он добавил, что усопший очень внимательно относился к людям. Глава РПЦ напомнил про лужковские социальные инициативы – поддержка малоимущих в Москве, доплаты к пенсиям.

Помолиться об упокоении души покойного экс-мэра и о прощении его грехов призвал Патриарх Кирилл. Вечная память Юрию Михайловичу Лужкову, заключил глава РПЦ.

Юрий Лужков руководил Москвой более 18 лет. 83-летний Лужков скончался в мюнхенской клинике 10 декабря 2019 года после операции на сердце. Отмечается, что причиной смерти стало редчайшее осложнение при ангиокороаграфии.

Церемония прощания с Лужковым продлится около семи часов. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в 15 часов 30 минут. На прощание с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым пришел президент России Владимир Путин.