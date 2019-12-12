Случайно обернулся: спасение собаки от удушения попало на видео

В США житель дома спас собаку от удушения ошейником — ее хозяйка уехала в лифте, держась за поводок, а животное осталось снаружи.

"Я случайно обернулся, когда створки закрылись, — написал Джонни Матис в своем Твиттере. — Собака уже стала подниматься с земли, но я вовремя снял ошейник".

Опубликованное в социальной сети видео вызвало шквал комментариев, осуждающих рассеянную хозяку. Однако сам спаситель просит не осуждать девушку, поскольку такое может случиться с каждым.