Сын зарезал отца-полицейского за просьбу прервать онлайн-игру

В Таиланде 17-летний юноша вонзил нож в спину отца после того, как он попросил сына оторваться от онлайн-игры. 51-летний мужчина, служивший в полиции, был ранен сыном в саду их дома.

Он смог доползти до кухни и вызвать полицию. Его экстренно госпитализировали, но спасти не смогли – мужчина скончался.

Юноша после совершенного преступления сбежал. Полиция нашла его в интернет-кафе, где тот был занят онлайн-игрой. Его арестовали, но сотрудничать со следствием молодой человек отказался.

Как пишет The Sun, юноша страдал от интернет-зависимости – был одержимым геймером.

По ночам он играл, а днем спал, из-за чего его даже выгнали из школы. Отец пытался бороться с этой зависимостью сына, но безуспешно.