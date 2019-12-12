Овечкин атаковал арбитра в матче НХЛ. Тот угодил в госпиталь

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Бостон Брюинз" (3:2) применил силовой прием в отношении главного арбитра Джона Макайзека. Арбитр не смог завершить матч и был отправлен в госпиталь.

В одном из игровых моментов встречи россиянин пытался вступить в борьбу за шайбу, которую вел его партнер по "кэпз", а судья оказался помехой для Ови. В результате хоккеист "Вашингтона" попросту врезался в арбитра со спины, в результате чего тот оказался на льду.

Подняться судья смог не сразу, а вскоре он и вовсе прекратил свою работу на матче. После того, как он покинул игровую площадку, его отправили в госпиталь для обследования. Получил ли он серьезную травму или обошелся ушибом пока не сообщается.