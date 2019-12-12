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12 декабря 201914:50

Звездные свадьбы года: дворец Паулины, катафалк Ксении и порванное платье Регины

В уходящем году внимание прессы особо привлекли пять бракосочетаний светских персон, известных в российском шоу-бизнесе. Какие-то были эпатажными, какие-то – изысканными и традиционными. Интересно, что три самых известных невесты года оказались петербурженками, а две — украинками.

Ксения плюс Константин

Самой резонансной стала свадебная церемония 37-летней телеведущей Ксении Собчак с 44-летним режиссером Константином Богомоловым.

Пара отправилась в ЗАГС в "траурном" катафалке, к которому у ГИБДД появились претензии из-за открытого багажника, что Собчак потом объяснила словами: "Потому что мы дышим",

Столь странный выбор свадебного автомобиля, по замыслу молодоженов, видимо, был призван символизировать "любовь до гроба".


Да и назначена свадьба была на особую дату – пятницу, 13-е. И в этот же день, считающийся в народе "чертовым днем", пара отправилась на венчание. "Когда еще зайдешь в церковь в короне", — такими словами решение сочетаться и церковным браком объяснила известная телеведущая. Площадкой для торжества пара выбрала Музей Москвы.

Паулина плюс Федор

В сентябре же, буквально через несколько дней после свадьбы Собчак и Богомолова, в Петербурге состоялось бракосочетание 52-летнего актера и режиссера Федора Бондарчука и 30-летней актрисы Паулины Андреевой.

По признанию гостей, это была очень красивая и трогательная церемония. Невеста опубликовала в соцсетях фото в роскошном свадебном платье в интерьерах Юсуповского дворца.

Праздновали бракосочетание в старинном петербургском особняке — доме Беггровых на Невском проспекте. На него было приглашено много медийных персон, в том числе и Константин Богомолов с Ксенией Собчак, для которой, как и для Паулины Андреевой, Петербург – родной город.

Настя плюс Элджей

Еще одна свадьба сентября была наименее других освещена в прессе, потому что сами молодожены не захотели ее афишировать, несмотря на то, что тоже являются персонами медийными.

И в этой паре невеста — тоже уроженка Петербурга. "Индивидуальный предприниматель" — известная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева, как поначалу стало известно журналистам из Единого госреестра юридических лиц, сменила фамилию на Узенюк.

Из этого СМИ сделали вывод, что Ивлеева стала супругой Алексея Узенюка, известного как хип-хоп исполнитель Элджей.

Из "Инстаграма" Анастасии удалось узнать, что в свадебное путешествие пара отправилась на Сицилию.

Свадебных фотографий при этом не было, но подпись "муж" со смайликом-сердечком под снимком Элджея на яхте не оставила сомнений, что пара узаконила свои отношения.

Настя плюс Потап

Внимание прессы привлекла и свадьба украинских музыкантов — рэпера Потапа (Алексея Потапенко) и певицы Насти Каменских, о романе которых уже давно ходили слухи.

Влюбленные незадолго до этого записали клип "с намеком", чуть позже Настя выложила фото с обручальным кольцом в своем "Инстаграме", а вскоре СМИ узнали о том, что молодожены решили принести клятву любви и верности на природе — в окружении соснового бора под Киевом, а затем отметили торжественное событие в расположенном там же ресторане.

При этом женщин попросили быть в соломенных шляпках, а мужчин дополнить свои рубашки подтяжками и галстуками-бабочками.

Примечательно, что на празднование была приглашена и бывшая жена Потапа Ирина Горовая.

Регина плюс Влад

Летом в итальянском Сорренто сочетались браком уроженка Одессы — хорошо известная в России певица и телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов. В конце 2018 года у них родился сын, а вот официально они оформили свои отношения лишь семь месяцев спустя.

После этого события прошло уже больше полугода, но Региона в своем "Инстаграме" до сих пор продолжает вспоминать эту церемонию.

Она вспоминает о курьезах, которые произошли во время церемонии – как жених едва не оказался без костюма из-за утерянного багажа, у невесты порвалось свадебное платье, а к танцу молодоженов она не успела переобуться и поэтому танцевала босиком.

Ранее Регина рассказывала прессе об особенностях дресс-кода для гостей церемонии: их молодожены попросили прийти в одежде исключительно белого цвета или пастельных тонов.

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