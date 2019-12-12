В Иркутской области погиб солдат

На железнодорожной станции в Иркутской области покончил с собой 20-летний солдат. Уточняется, что молодой человек входил в караул, который сопровождал поезд, пишет агентство "Интерфакс".

Трагедия произошла 11 декабря в 13:00 по московскому времени. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".