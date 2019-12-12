Пристав в домашнем халате выдала себя за соседку, чтобы должник открыл дверь

В Екатеринбурге сотрудница службы судебных приставов проявила незаурядную смекалку, чтобы заставить должника открыть ей дверь.

Мужчина, который более трех месяцев не платил алименты на 8-летнего сына, старательно избегал общения с приставами и не реагировал на повестки.

"Чтобы выйти на связь с должником, судебный пристав-исполнитель надела халат и тапочки и с возгласом "Вы нас топите!" позвонила в квартиру должника под видом соседки снизу", — рассказали РИА Новости в управлении ФССП России по Свердловской области.

В итоге мужчина открыл дверь, после чего на него был составлен протокол по статье "Неуплата средств на содержание детей" КоАП РФ. Позднее суд, рассмотрев протокол, назначил должнику наказание в виде административного ареста на 10 суток.