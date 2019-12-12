Только слепой не увидит: Мария Захарова об изменениях в российско-украинских переговорах

В переговорах с Россией Киев изменил не только тональность, но и сам подход. Изменения не "глобальные", но "некая большая реалистичность" есть. Об этом сказала официальный представитель МИД России Марии Захаровой в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Можно встречаться с ними, можно не встречаться, можно просто ориентироваться на их публичные заявления и на их действия. Изменилась не только тональность, но и подход. Я не могу даже поставить это под сомнение. Думаю, только слепой это не увидит и глухой не услышит", — сказала она.

По мнению Захаровой, украинцы стали более реалистично смотреть на вещи и оперировать правовыми терминами, учитывая интересы различных сегментов общества.



Девятого декабря в Париже прошел саммит лидеров "нормандской четверки" — России, Украины, Германии и Франции. Главной темой стало урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. По итогам встречи был подписан документ, согласно которому должно состояться новое разведение военных сил и средств в регионе и продление особого статуса территории. Кроме того, Москва и Киев договорились о новом обмене заключенными, который должен пройти до конца года, а также о полномасштабном перемирии в регионе с 2020 года.

Владимир Путин заявил, что остался доволен результатами саммита. По словам российского лидера, встреча с украинским президентом прошла "хорошо и по-деловому".