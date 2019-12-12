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12 декабря 201913:26

Из первых уст. Мария Захарова о визите Сергея Лаврова в США

"Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майклом Помпео были прагматичными и конструктивными", — сообщила официальный представитель МИД России Марии Захаровой в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Обсуждались темы не глобально-философского плана, а очень конкретные, по которым у нас уже идут диалоги: Сирия, Афганистан", — заявила она.


Также осуждались вопросы безопасности, разоружения и стратегической стабильности. "Это темы, по которым нужно искать движение не в стороны и не назад, поэтому это был очень прагматичный и конструктивный диалог", — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Кроме того, Сергей Лавров рассказал Дональду Трампу и Майклу Помпео о парижском саммите. "Эта тема действительно обсуждалась, но по просьбе американских коллег, что естественно, так как Сергей Викторович Лавров прибыл в Вашингтон непосредственно из Парижа, где проходили мероприятия в рамках "нормандского формата". Им было интересно, что же происходит по животрепещущей для них теме. Интерес был очень живой, активный, и у них была возможность все услышать из первых уст", — рассказала Мария Захарова.

Ранее сам Сергей Лавров сообщил журналистам, что во время своего визита в Вашингтон поделился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майклом Помпео впечатлениями от прошедшего 9 декабря саммита в "нормандском формате".

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