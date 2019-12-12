Миссия ООН: с начала конфликта в Донбассе погибли 3344 мирных жителя

Гибель 3344 мирных жителей в Донбассе зафиксировала с апреля 2014 года Миссия ООН по правам человека на Украине. Кроме того, добавила глава миссии Матильда Богнер, более семи тысяч человек получили ранения по обе стороны линии соприкосновения.

При этом, рассказала Богнер, в последние годы наблюдается положительная динамика сокращения смертей и ранений. С начала 2019 года зафиксирована гибель 26 мирных жителей. Это на 40% меньше, чем в 2018 году. Еще 136 человек в 2019 году были ранены, сообщает РИА Новости.

В 2020 году не будет жертв среди мирного населения в результате конфликта, надеется глава Миссии ООН по правам человека на Украине.

Киев начал военную операцию в Донбассе в апреле 2014 года против Донецка и Луганска, не призанвших февральский переворот на Майдане . Жертвами конфликта стали 13 тысяч человек. С сентября 2014 года было принято три документа по урегулированию конфликта, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации и порядок их выполнения.

Саммит в Париже в нормандском формате состоялся только после того, как Киев согласился отвести свои подразделения от линии соприкосновения в трех населенных пунктах Донбасса. Это дало сигнал о том, что Украина готова к выполнению взятых на себя обязательств. Следующая встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины должна состояться через 4 месяца.