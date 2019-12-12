Из принципа взаимности: Россия высылает двух немецких дипломатов

Два сотрудника посольства Германии в Москве должны покинуть Россию в течение семи суток. Соответствующую ноту вручили послу Германии. Он утром был вызван на Смоленскую площадь. В МИДе подчеркивают, что такое решение — это ответная мера на выдворение из Берлина двух российских дипломатов.

4 декабря МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России. Это связано с убийством 23 августа в Берлине гражданина Грузии. Подозреваемым по делу проходит россиянин. В российском дипломатическом ведомстве решение правительства ФРГ считают безосновательным.

"Руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского Посольства в Берлине "persona non grata", - сообщается на сайте МИД РФ.

Как отметили в МИДе, Россия в своем решении руководствуется "принципом взаимности и статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".

В этой связи <..> российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении "persona non grata" двух сотрудников посольства ФРГ в России.

Ситуацию прокомментировали в МИД ФРГ. Там заявили, что сожалеют о принятом в Москве решении и считают его неоправданным, поскольку оно "посылает неверный сигнал". Об этом сообщила в Берлине представитель германского внешнеполитического ведомства.



Между тем, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что высылка немецких дипломатов не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога. "Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата", — сказал Песков.