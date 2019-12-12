Опубликовано видео момента смертельной аварии у станции МЦК

Авария произошла утром в 6:45 возле станции МЦК "Окружная" еще 7 декабря — пьяный водитель на бешеной скорости насмерть сбил трех пешеходов и врезался в вестибюль.

Виновника ДТП — 23-летнего Сергея Медведева, оставшегося невредимым — отправили на освидетельствование, в его крови было обнаружено 0,685 промилле алкоголя. Позже выяснилось, с за последний год он 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Водителя задержали и отправили в изолятор. Позже Головинский суд арестовал его на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения", что предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В аварии также пострадал пассажир "Мазды", с переломом бедра он был госпитализирован.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников после аварии предложил на своей странице в социальной сети ужесточить ответственность за неоднократное превышение скорости и вождение без прав, а также предложил обсудить вопрос обязательной установки в автомобили "алкозамков".