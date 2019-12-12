Задержаны трое подростков, избивших петербурженку из-за внешнего вида

В Санкт-Петербурге задержали молодых людей, подозреваемых в жестоком избиении девушки. Инцидент произошел 9 декабря в кафе на Лиговском проспекте: трое юношей в возрасте от 16 до 19 лет напали на 18-летнюю петербурженку.

"Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России и полиции Центрального района задержали группу граждан, по оперативной информации, принадлежащих к неформальному сообществу", – сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью" (ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Как выяснилось, один из несовершеннолетних нигде не учится и не работает, другой обучается в седьмом классе школы. 19-летний подозреваемый – студент юридического факультета одного из петербургских вузов. У него изъяли патроны, которые будут направлены на экспертизу.

"В настоящее время по местам проживания проводятся обыски с целью выявления незаконной деятельности данных граждан. Решается вопрос об избрании меры пресечения", – сообщили в полиции.

Как сообщает Piter.tv, одна из пострадавших написала заявление в прокуратуру.

Об избиении девушки стало известно 10 декабря, когда в полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма.

Началось все с того, что семеро молодых людей догнали на улице группу девушек и начали оскорблять их из-за внешнего вида, заподозрив, что девушки принадлежат к ЛГБТ-движению. Подруги попытались скрыться от преследователей в кафе.

Одна из девушек попыталась достать перцовый баллончик, но не успела и получила удар в лицо. 18-летняя подруга попыталась заступиться за нее и тоже получила несколько ударов по голове и лицу. Инцидент попал на видео: камеры наблюдения запечатлели, как пострадавшая упала и ударилась головой, у нее начались судороги. Подруги рассказали, что девушка получила сотрясение мозга.