С килограммом кокаина в руках: в Ивангороде таможенники задержали контрабандиста

На таможенном пункте в Ленинградской области был задержан мужчина с килограммом кокаина в руках. Пройти российско-эстонскую границу он намеревался по пешеходному переходу на пропускном пункте Ивангород.

Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", при прохождении границы в руках мужчина нес обыкновенную сумку для переноски ноутбука. По словам гражданина, ничего запрещенного у него с собой не было. Тем не менее, таможенники попросили его задержаться для досмотра. Выяснилось, что компьютер использовался как прикрытие: по бокам к нему скотчем были прикреплены пакеты с порошком.

Неудавшийся контрабандист оказался гражданином России с эстонским видом на жительство. Теперь задержанный понесет уголовную ответственность.