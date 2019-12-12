Госдума вернула курилки в аэропорты

Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.

Согласно документу, места для курения могут быть оборудованы в зонах для пассажиров, уже прошедших регистрацию и предполетный досмотр, а также зонах для транзитных пассажиров. Причем, это должны быть изолированные, оборудованные хорошей вентиляцией комнаты. Возможность наблюдения за курящими из других помещений должна быть исключена, сообщает ТАСС.

Таким образом, снимается действующий уже почти 6 лет запрет на курение в зданиях аэропортов (сейчас дымить можно только на расстоянии не менее 15 метров от здания).

С инициативой вернуть курилки в аэропорты еще в 2017 году выступил депутат "Единой России" Сергей Боярский. Документ вызвал неоднозначную реакцию, Минздрав выступал против его принятия. Тем не менее, в июле 2019 года законопроект все-таки прошел первое чтение в Госдуме. В октябре думский комитет по охране здоровья рекомендовал депутатам принять его и во втором чтении. Тогда и появились поправки, что стены курительных комнат должны быть непрозрачными.

"Запретительные меры оказались неэффективными и вред некурящим сейчас наносится гораздо больший, чем если бы курильщики собирались в отдельном специальном помещении и дымили бы там", — пояснил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, отметив, что люди в итоге курили где угодно.

Только в аэропорту Шереметьево за год было возбуждено 1938 дел об административных правонарушениях в связи с курением.

По мнению сторонников законопроекта, с возвращением курилок в аэропорты и воздух в зданиях станет чище, и опасность возникновения пожара — меньше.