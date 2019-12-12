Пытавшийся сбросить младенца с балкона отец предстанет перед судом

Следователи передали в суд дело жителя Саранска Дмитрия Иванова, который пытался сбросить с балкона свою полугодовалую дочь. Мужчина находился под стражей с августа.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Республике Мордовия.

Инцидент произошел 19 августа. Нетрезвый мужчина с ребенком на руках вышел на балкон и стал кричать, что сбросит девочку вниз с третьего этажа. Матери ребенка в этот момент не было дома. Под окнами собрались местные жители, они вызвали спасателей и полицию.

Ребенка удалось спасти: сотрудники МВД и МЧС добрались до злоумышленника через балкон соседней квартиры. При задержании мужчина несколько раз ударил по голове полицейского.

В отношении ранее судимого гражданина возбудили дела о покушении на убийство малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Однако сам злоумышленник факт покушения на жизнь ребенка отрицал, а о сопротивлении полиции не смог вспомнить.

Спасенную девочку отправили в больницу, где врачи ее обследовали. Через несколько дней ребенок вместе с матерью вернулся домой.

Сотрудников МВД и МЧС местные власти наградили за спасение ребенка. Лейтенант полиции Василий Мартынов был представлен к Ордену Славы третьей степени. Старший сержант полиции Виктор Ковальчук и подполковник МЧС Руслан Алукаев удостоены медали "За заслуги перед республикой Мордовия".