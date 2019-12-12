Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

IMAX-трейлер фильма "Вторжение" представлен перед премьерой картины в России и странах СНГ. Фантастический блокбастер Федора Бондарчука выходит в широкий прокат, в том числе и в формате IMAX, 1 января 2020 года. Возрастная категория фильма — от 12 лет.

Во "Вторжении" снимались Риналь Мухаметов, Александр Петров, Олег Меньшиков, Юрий Борисов и Сергей Гармаш. Картина снята при поддержке Фонда Кино, телеканала "Россия 1" и Mail.ru Group кинокомпанией "Водород" с участием Арт Пикчерс Студия, НМГ Студия, Sony Pictures и СТС Медиа.

Москвичка Юлия Лебедева после контакта с инопланетным пришельцем получила сверхъестественные способности. Девушка из района Чертаново становится объектом для изучения медиков и военных. Они пытаются разгадать природу ее суперспособностей и растущей в ней силы.

Но суперспособности Юли Лебедевой, которую играет Ирина Старшенбаум, волнуют не только землян. Над планетой нависла угроза вторжения. Победить в грядущем столкновении и спасти миллионы жизней можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми.

Для общего спасения выбор должен сделать каждый. Что сильнее: безжалостная мощь и инопланетные технологии или любовь, верность и милосердие?

На экране зрители увидят не только взрывы ракет и эмоций, а историю борьбы, любви и прощения. Смотрите в кинотеатрах России и СНГ с 1 января 2020 года.