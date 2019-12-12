Драчев: будем бороться за Логинова – одного из лидеров сборной России

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал вынесенное решение исполкома Всемирного антидопингового агентства по российскому делу. Глава СБР признался, что отстранение не должно повторно касаться тех спортсменов, кто уже отбыл дисквалификацию.

"Россию поддерживает весь биатлон. Фуркад ранее уже сказал, что не видит без нас выступления на чемпионате мира. Вся спортивная публика вокруг нас против отстранения спортсменов из России, — приводит слова Драчева Чемпионат.Com. – В 2019 году мы прошли более 250 тестов – столько не проходила ни одна команда. На данный момент мы все чисты и никаких вопросов к нашей команде нет".

"Те, кто уже понес наказание, должны продолжить свои выступления. Почему они должны нести наказание во второй раз? Для нас такое решение будет неприятно. Мы будем бороться за Логинова, он один из лидеров нашей команды".