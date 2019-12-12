Лев в зоопарке едва не отгрыз кормящую его руку. Видео

В пакистанском зоопарке, находящимся в городе Карачи, лев напал на рабочего, дающего ему сырое мясо сквозь прутья клетки.

Улучив момент, хищник вцепился в кормящую его руку на глазах у многочисленных посетителей зоопарка.

Мужчине, в конце концов, удалось вырваться. Лев здорово его потрепал, однако врачи обещают спасти истерзанную животным руку.

Издание Dawn.com сообщило, что директор зоопарка Камар Аюб пообещал оплатить своему сотруднику лечение и выразил надежду, что пострадавшего выпишут через несколько дней, и он сможет вернуться к работе.