19-летний вундеркинд "Зальцбурга" заинтересовал "Боруссию"

Нападающий австрийского футбольного клуба "РБ Зальцбург" Эрлинг Холанд заинтересовал дортмундскую "Боруссию". Один из лучших бомбардиров нынешней Лиги чемпионов уже встретился с представителями "шмелей".

Встреча произошла после матча "Зальцбурга" против английского "Ливерпуля" в Лиге чемпионов. Однако, как сообщает РИА Новости, помимо "Боруссии" на встрече присутствовали и представители "РБ Лейпциг". К слову, именно он и рассматривается в качестве наиболее вероятного клуба, где норвежец продолжит карьеру.

Напомним, что по итогам группового этапа Холанд стал автором восьми забитых голов, а "РБ Зальцбург" с семью очками занял третье место в группе "Е" и продолжить борьбу в Лиге Европы. Для Холанда нынешний сезон в Лиге чемпионов был дебютным.

Ранее "Зальцбург" оценил своего юного вундеркинда в 100 миллионов евро.