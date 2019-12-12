Экс-мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище. В последний путь его проводили родные, друзья и бывшие коллеги.



Как сообщает РИА Новости, его могила находится рядом с могилами поэта Сергея Михалкова, политика Евгения Примакова, актрисы Татьяны Самойловой и певицы Людмилы Зыкиной.

Церемония прощания с Лужковым прошла в храме Христа Спасителя. Проститься с ним пришел президент России Владимир Путин. Он возложил к гробу красные розы и выразил соболезнования родным Лужкова — его жене Елене Батуриной и дочерям. Также в храм пришли мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский, экс-глава Счетной палаты Сергей Степашин, а также сотни простых москвичей.

Отпевание совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он назвал Лужкова человеком широкой души, сильного ума, доброго сердца.

83-летний Юрий Лужков скончался 10 декабря в мюнхенской клинике, где ему провели операцию на сердце, после которой начались осложнения. Юрий Михайлович руководил столицей более 18 лет – с 1992 по 2010 год.