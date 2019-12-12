Глава МИД ДНР Наталья Никонорова: мы не хотим повторения Сребреницы

Основная победа Владимира Путина в Париже состоит в том, что Зеленский подтвердил необходимость выполнения полного пакета Минских соглашений без изменений. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова в эфире программы "60 минут".

По ее словам, в Донецке надеялись, что такая позиция главнокомандующего Незалежной придаст всему его окружению осознание необходимости приступить к конструктивному диалогу. "Но, к сожалению, пока мы видим не такой конструктивный процесс, как хотелось бы", — сказала министр иностранных дел ДНР.

В связи с этим Никонорова призналась, что ее вовсе не удивляет предложение помощников Зеленского не просто поменять пункты Минских соглашений, а вообще переписать их заново. "Мы удивляемся только тому, что эти заявления звучат уже пятый год. На самом деле, ничего нового. Это – продолжение политики команды Порошенко", — уточнила она.

Вместе с тем опасения Владимира Путина по поводу возможности повторения трагедии Сребреницы в Донбассе глава МИД ДНР назвала вполне логичными и понятными: "И мы в ходе переговоров тоже неоднократно ссылались на этот пример".

Никонорова отметила, что по результатам переговоров в Париже очевидно: Зеленский не имеет влияния на националистов и на все вооруженные формирования, находящиеся на территории Украины. "Поэтому у нас вызывает опасение открытие всей линии соприкосновения без политического урегулирования конфликта. В этом случае в первую очередь могут зайти те самые, никем не контролируемые, вооруженные формирования и устроить самосуд", — опасается глава МИД ДНР.



Именно поэтому, подчеркнула Никонорова, комплекс мер имеет такую четкую последовательность пунктов: сначала выборы и полноценное политическое урегулирование, а только потом передача контроля над границей.

Ранее в эфире украинского телевидения официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил о намерении Украины до следующей встречи в "нормандском формате" подготовить изменения к Минским соглашениям. Однако по итогам саммита "четверка" приняла коммюнике, в котором подчеркивается, что существующие Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате".