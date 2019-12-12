Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" выросло до 10 человек

Десять человек пострадали при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Шесть из них находятся в реанимации, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.



Пожар вспыхнул 12 декабря в первом энергоотсеке корабля. По предварительным данным, во время сварки горячая окалина упала в трюм и подожгла остатки мазута, рассказал глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов. Пламя охватило не менее 120 квадратных метров.

На данный момент "Адмирал Кузнецов" проходит ремонт и модернизацию на судоремонтном заводе "Звездочка", что в Мурманской области. Кораблю обновят главную энергетическую установку, модернизируют радиоэлектронное оборудование, комплекс ПВО и многое другое. Передать авианесущий крейсер флоту планировали в 2022 году.