В Великобритании с неба попадали сотни мертвых скворцов

В Великобритании с неба попадали сотни мертвых птиц. О странном явлении сообщили жители острова Англси (Уэльс), насчитавшие более 150 трупов скворцов на проезжей части, пишет Independent.

Житель одного из местных поселков рассказал, что 10 декабря насчитал полторы сотни мертвых птиц и сбился со счета.

"Их вполне может быть больше 300. Сотни их валялись повсюду, как будто они просто попадали с неба", – рассказал мужчина. Он сообщил о находке в полицию. Супруга британца рассказала, что всего за час до этого видела стаю скворцов в небе. Примечательно, что трупы птиц лежали только на дороге, а на обочинах и в близлежащих полях их не было.

Что стало причиной такого странного явления, разбираются полицейские и экологи. Несколько мертвых птиц забрали на экспертизу.

100s of dead starlings have died on an unclassified road in Anglesey. Some have been seized for tests. At this stage we are keeping an open mind as to the cause of death. pic.twitter.com/bLXWakIXlK