Лариса Латынина выиграла чемпионат мира, будучи беременной

В "Судьбе человека" легендарная гимнастка Лариса Латынина — девятикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы, спортивные рекорды которой не побиты по сей день – признается, что ей ничего не страшно, ведь даже чемпионат мира она выиграла, находясь на пятом месяце беременности.

Об этом знали только врач, муж Иван и мама Ларисы. Даже тренер был не в курсе – иначе бы ее отстранили от соревнований, на что гимнастка пойти не могла.

Сделать аборт было тоже неприемлемо, поскольку, как сказал врач, в этом случае она не сможет потом вновь забеременеть.

Тогда, в 1958-м, Латынина решилась выступать – и взяла золото Чемпионата мира. А вскоре родилась ее дочь Татьяна.

Когда девочке было 10 лет, Лариса и Иван развелись. Латынина признается: в доме отдыха она познакомилась с мужчиной, который перевернул ее жизнь и подарил ни с чем не сравнимые переживания.

Юрий стал вторым мужем легендарной спортсменки, но и с Иваном ей удалось сохранить теплые отношения.

Какую роль сыграла мама Ларисы Латыниной в устройстве семейной жизни дочери? Почему в детстве запретила ей ходить на занятия в балетную студию, и какое условие поставила тренерам секции гимнастики, когда туда пришла Лариса?

В гостях у Бориса Корчевникова в "Судьбе человека" – Лариса Латынина.