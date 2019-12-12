Конфетка за 20 рублей: башкирский школьник попал в больницу, отравившись снюсом

В одной из школ Стерлитамака 11-летний ученик отравился, съев конфету, которую купил у одноклассника за 20 рублей, сообщает ГТРК Башкирия.

Подросток сразу почувствовал себя плохо, его экстренно госпитализировали. В ходе обследования выяснилось, что мальчик съел не простую конфету, а жевательный табак снюс.

По факту отравления прокуратура республики проводит проверку.

Ранее сообщалось, что накануне в Крыму пятеро школьников 11-12 лет отравились, употребив жевательный табак. Несовершеннолетним стало плохо, они почувствовали слабость и головокружение, после чего их госпитализировали.