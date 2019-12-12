Шел в капюшоне и наушниках: трамавай сбил 18-летнего юношу. Видео

В Башкирии трамвай сбил 18-летнего юношу, не следящего за дорогой. За мгновение до столкновения пешеход, благополучно миновавший рельсы, развернулся и шагнул прямо под несущийся транспорт.

Инцидент произошел 11 декабря в городе Салавате. На голове молодого человека в момент аварии был надет плотный капюшон, по предварительным данным, по предварительным данным, юноша находился в наушниках.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан ГИБДД Башкортостана, написал в социальной сети, что пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.