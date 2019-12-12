14-летний актер Джек Бернс умер в Шотландии

В Шотландии умер 14-летний актер Джек Бернс, известный работой в сериалах "Чужестранка" (Outlander) и "На виду" (Plain Sight). Подростка нашли мертвым в городе Гринок, в доме, где он жил с родителями и братом, пишет Metro.

Подросток занимался балетом и учился в престижной академии танцев. В балетной школе Глазго, куда Бернс поступил в возрасте 9 лет, сообщили, что юноша был "одним из любимых учеников" в заведении.

"Джек вдохновлял всех в школе и покорял сердца всех, кто имел удовольствие с ним работать с 2012 года", – отметили в учебном заведении.

В полиции сообщили, что не рассматривают криминальную версию смерти юноши, однако ее причина пока не установлена.