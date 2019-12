Роналду агрессивно отказал фанату в селфи

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал участником неприятного эпизода по окончании матча Лиги чемпионов против немецкого "Байера". После матча португалец был атакован фанатом со спины.

Болельщик прорвался на поле и хотел сделать с Роналду селфи, однако, как только он подбежал к своему кумиру, положил руку ему на плечо и готовился сделать фото, его настиг стюард. Именно в этот момент фанат невольно схватился за шею игрока, и тому пришлось изворачиваться, чтобы не получить повреждение.

Ronaldo was pissed at this pitch invader 😡 pic.twitter.com/JNKxINdbdK