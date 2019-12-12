На церемонию прощания с Юрием Лужковым прибыли адмиралы Черноморского флота

Москва сегодня прощалась с легендарным мэром Юрием Лужковым. Траурную церемонию отпевания совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. в храме Христа Спасителя.

Проститься с Юрием Лужковым кроме политиков и общественных деятелей прибыли военные. Среди них - министр обороны России Сергей Шойгу и главы других силовых структур, а также моряки-черноморцы: адмиралы Виктор Кравченко, Владимир Комоедов, вице-адмирал Юрий Нуждин, экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Председатель Севастопольского регионального Союза журналистов России Сергей Горбачев отметил, на гражданской панихиде в выступлениях подчеркивалось, что Юрий Михайлович Лужков был великим патриотом и подвижником. Один из немногих конкретными делами поддерживал черноморцев, в 1992 году во главе с адмиралом Игорем Касатоновым не принявших присягу Украине. Он постоянно работал над сохранением Черноморского флота, Севастополя и Крыма для России. И возвращение этих территорий в Россию был заложен при его непосредственном активном участии. "По понятным причинам, Севастопольский горсовет в своё время не смог присвоить Лужкову звания Почетного гражданина города-героя Севастополя. Теперь это сделать, увы, невозможно", — заключил Сергей Горбачев.

Как сообщают "Вести — Севастополь", Военно-научное общество Черноморского флота выступило с инициативой назвать одну из улиц Севастополя именем Юрия Лужкова.