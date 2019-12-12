Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице движение по участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.

Он подчеркнул, что "в этом году будет построено чуть больше 100 километров дорог. Как правило, это сложные интересные сооружения с тоннелями, путепроводами, эстакадами и так далее. Один из таких объектов — Южная рокада, которая запроектирована от Рублевского шоссе до Капотни. Большая часть этого участка уже реконструирована, сегодня вводится очередной этап".

Московский градоначальник отметил, что одновременно с этим участком запускается движение по реконструированной улице Дорожная, отметив, что это своего рода дублер Варшавского шоссе, который дает возможность пустить здесь общественный транспорт и в целом улучшает дорожную ситуацию на юге Москвы.

Строительство участка от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта позволило соединить между собой Варшавское и Каширское шоссе и перераспределить транспортные потоки и разгрузить Пролетарский проспект, Каширское и Варшавское шоссе; обеспечить транзитное движение по Варшавскому шоссе в районе пересечения с Балаклавским проспектом.

В рамках первого этапа строительства Южной рокады — новой магистрали протяженностью 40 километров — было построено 19,7 километров дорог и две эстакады — на пересечении Мичуринского проспекта с улицей Лобачевского и на пересечении Рублевского шоссе с улицей Маршала Тимошенко и Осенним бульваром. Для пешеходов построили семь подземных и один надземный переход.