Суд закрыл дело Бувье, которого обвиняли в мошенничестве с картинами

Суд Монако закрыло дело о мошенничестве в отношении швейцарского арт-дилера Ива Бувье.

Иск был подан российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Теперь его адвокаты намерены оспаривать судебное решение в вышестоящей инстанции.

В течение нескольких лет Бувье помогал Рыболовлеву с приобретением произведений искусства. Всего он купил 38 работ мастеров мировой живописи на общую сумму в 2 миллиарда долларов, среди которых работы Ротко, Модильяни, Климта, Пикассо, сообщает РИА Новости. Речь в том числе идет о картине Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Рыболовлев купил ее у Бувье за 128 миллионов долларов.

Потом бизнесмен пришел к выводу, что переплатил больше миллиарда долларов, и потребовал у швейцарца вернуть ему деньги. Он обвинил швейцарца в мошенничестве и в скрытых наценках. Однако Бувье оспаривает эту претензию. По его словам, он лишь выступал в качестве контрагента по продаже работ коллекционеру.