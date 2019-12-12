Российские военные получили арктические танки

"Омсктрансмаш" передал вооруженным силам России модернизированные танки Т-80БВМ, адаптированные для работы за Полярным кругом, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

Перед тем, как отдать боевые машины, все они были протестированы на полигоне. Т-80БВМ испытали вооружение, прошли трассу, проложенную по пересеченной местности. В цехе военные протестировали системы управления огнем, автоматы заряжания и многое другое.

Как поясняют производители, Т-80БВМ отличается новой газотурбинной силовой установкой мощностью 1250 лошадиных сил, прицелом наводчика с тепловизором, стабилизатором вооружения. Танк защищен современной динамической защитой и несет 125-миллиметровое орудие.