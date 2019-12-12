Поветкин: на Олимпийские игры я с нейтральным флагом бы не поехал

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин высказался о решении Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию на четыре года от выступлений на международных соревнованиях. 40-летний россиянин не оценил идею выступлений под нейтральным флагом.

"По ситуации в WADA трудно что-то сказать. Конечно, Олимпийские игры для спортсмена – это все. Большое дело, дело всей жизни, — цитирует Поветкина Спорт24.Ru. – То, что нас опять несправедливо отстранили… Хочется, чтобы наши ребята поехали на Игры".

"По поводу высказывания Федерации бокса России… Конечно, хочется ехать со своим флагом. Каждый должен выступать за свою страну. У каждого свое мнение. Если спортсмен хочет ехать без флага, то должен ехать. Все знают, за кого он выступает. Лично я бы под нейтральным флагом не поехал".

Напомним, что в России не согласны с вынесенным вердиктом исполкома WADA. И уже 19 декабря Российское антидопинговое агентство соберется для обсуждения решения международной организации, которое намерено обжаловать в CAS.